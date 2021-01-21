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21 января 21, 12:58
Создатели дистопии Encodya рассказали о стиле и деталях
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Создатели дистопии Encodya рассказали о стиле и деталях.
Близится релиз дистопического приключения Encodya эстонской студии Chaosmonger. И разработчики выпустили второй специальный трейлер, в котором глава студии, режиссёр Никола Пьовесан, рассказал о художественном стиле и внимании к деталям.

Приключенческая игра в жанре point-and-click откроет игрокам фантастический мир, и именно мелкие детали оживляют Нео-Берлин и делают его правдоподобным. Разработчики пытались добиться того, чтобы каждый элемент игры способствовал погружению.

На общую картину в игре должно работать всё, от полностью оригинальных рекламных щитов и рекламных джинглов до разговоров между неигровыми персонажами на улице. Это дополняется четырьмя тысячами строк диалогов и специально записанными звуками и эффектами.

Encodya выходит на РС 26 января в стандартном издании и версии Save the World Edition.


Источник: https://www.igromania.ru/
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