Новый трейлер Destruction AllStars посвятили персонажам

Всего игроков ждёт 16 героев. Каждый из них обладает уникальной машиной. При этом на арене будут находиться и базовые автомобили.





Destruction AllStars выйдет уже в феврале только на PlayStation 5. При этом подписчики PlayStation Plus смогут получить игру бесплатно в течение первых двух месяцев после релиза.





На PlayStation 5 игроков ждёт динамическое разрешение до 4K, быстрые загрузки, поддержка особенностей контроллера DualSense, включая адаптивные триггеры и сенсорную обратную связь, а также поддержка звуковой технологии Tempest 3D.



