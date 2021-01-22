Новый трейлер Destruction AllStars посвятили персонажам

Sony Interactive Entertainment и разработчики из студии Lucid Games представили новый трейлер Destruction AllStars, который посвятили персонажам дерби-аркады.
Всего игроков ждёт 16 героев. Каждый из них обладает уникальной машиной. При этом на арене будут находиться и базовые автомобили.
Destruction AllStars выйдет уже в феврале только на PlayStation 5. При этом подписчики PlayStation Plus смогут получить игру бесплатно в течение первых двух месяцев после релиза.
На PlayStation 5 игроков ждёт динамическое разрешение до 4K, быстрые загрузки, поддержка особенностей контроллера DualSense, включая адаптивные триггеры и сенсорную обратную связь, а также поддержка звуковой технологии Tempest 3D.