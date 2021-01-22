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22 января 21, 13:47
Новый трейлер Destruction AllStars посвятили персонажам
Destruction AllStars
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Sony Interactive Entertainment и разработчики из студии Lucid Games представили новый трейлер Destruction AllStars, который посвятили персонажам дерби-аркады.
Всего игроков ждёт 16 героев. Каждый из них обладает уникальной машиной. При этом на арене будут находиться и базовые автомобили.

Destruction AllStars выйдет уже в феврале только на PlayStation 5. При этом подписчики PlayStation Plus смогут получить игру бесплатно в течение первых двух месяцев после релиза.

На PlayStation 5 игроков ждёт динамическое разрешение до 4K, быстрые загрузки, поддержка особенностей контроллера DualSense, включая адаптивные триггеры и сенсорную обратную связь, а также поддержка звуковой технологии Tempest 3D.


Источник: https://www.igromania.ru/
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