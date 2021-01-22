Auto Chess скоро выйдет из раннего доступа на PlayStation 4

Вместе с выходом полноценной версии игроков ждёт следующий эксклюзивный для PlayStation контент:





шахматист Тиёмэ Мотидзуки (будет доступен бесплатно в PS Store для подписчиков PS Plus);

шахматисты Матрёшка и Йи Сун-син (будут доступны во внутриигровом магазине);

шахматная доска «Мастерская гоблинов» (будет доступна во внутриигровом магазине).





В PlayStation Blog авторы Auto Chess опубликовали небольшой гайд для новичков.





Напомним, что изначально Auto Chess была пользовательской картой для Dota 2, а потом вышла в виде отдельной игры на PC (Epic Games Store), Android и iOS. На PlayStation 4 релиз состоялся в декабре прошлого года, но в виде платного раннего доступа.



