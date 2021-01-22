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22 января 21, 13:49
Auto Chess скоро выйдет из раннего доступа на PlayStation 4
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Разработчики из студии Dragonest объявили, что условно-бесплатная стратегия Auto Chess выйдет из раннего доступа на PlayStation 4 уже 27 января.
Вместе с выходом полноценной версии игроков ждёт следующий эксклюзивный для PlayStation контент:

шахматист Тиёмэ Мотидзуки (будет доступен бесплатно в PS Store для подписчиков PS Plus);
шахматисты Матрёшка и Йи Сун-син (будут доступны во внутриигровом магазине);
шахматная доска «Мастерская гоблинов» (будет доступна во внутриигровом магазине).

В PlayStation Blog авторы Auto Chess опубликовали небольшой гайд для новичков.

Напомним, что изначально Auto Chess была пользовательской картой для Dota 2, а потом вышла в виде отдельной игры на PC (Epic Games Store), Android и iOS. На PlayStation 4 релиз состоялся в декабре прошлого года, но в виде платного раннего доступа.

Источник: https://www.igromania.ru/
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