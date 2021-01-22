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22 января 21, 13:51
Авторы League of Legends выпустили обзор нового чемпиона
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Разработчики из студии Riot Games выпустили обзор нового чемпиона Виего для League of Legends. Одна из основных особенностей Падшего короля — возможность превращаться в убитых вражеских чемпионов, чтобы пользоваться их умениями.
Также авторы поделились историей Виего. Он был младшим сыном короля, но унаследовал трон после смерти старшего брата. Позже Виего женился на белошвейке по имени Изольда, которую в результате покушения на короля задел отравленный клинок.

Пытаясь спасти возлюбленную, Виего привёз жену к источнику живой воды. Изольда ожила, но в виде жуткого призрака, который пронзил сердце Виего его собственным клинком и вызвал магический катаклизм, известный как Погибель.

У самого Виего не сохранилось никаких воспоминаний об этом, но тысячу лет спустя Падший король вернулся, чтобы любым способом вернуть возлюбленную.



Источник: https://www.igromania.ru/
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