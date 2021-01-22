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22 января 21, 13:53
Из Steam-версии Borderlands 3 убрали антипиратскую защиту
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Разработчики из студии Gearbox Software выпустили свежий патч для ролевого лутер-шутера Borderlands 3, в котором внесли изменения в баланс оружия и исправили некоторые ошибки, а также убрали из Steam-версии антипиратскую защиту Denuvo.
На отсутствие Denuvo намекает размер исполняемого файла, который стал весить почти на 400 МБ меньше. Однако упоминание антипиратской защиты на странице игры в Steam пока не убрали.

Одновременно с выходом патча в Borderlands 3 стартовало мини-событие Clear Skies, которое доступно обладателям дополнения Designer's Cut. Мероприятие завершится 28 января.

Кроме того, в ближайшие недели обладателей дополнения Designer's Cut ждёт ещё два мини-события: Extra Extra Extraction пройдёт с 28 января по 4 февраля, а Gear Rush — с 4 по 11 февраля.

Источник: https://www.igromania.ru/
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