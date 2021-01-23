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23 января 21, 12:52
Cyberpunk 2077 получила первый крупный патч
Cyberpunk 2077
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Разработчики из студии CD Projekt RED выпустили первый крупный патч для Cyberpunk 2077, в котором повысили стабильность игры и исправили некоторые ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры.
Обновление коснулось таких аспектов игры, как задания, открытый мир, графика, интерфейс и достижения. Также авторы исправили ошибки, касающиеся определённых платформ.

На PS4 Pro и PS5 оптимизировали производительность при обработке скоплений людей, а на PS4 исправили ряд ошибок, вызывавших аварийное завершение игры.

На Xbox One, Xbox One X и Xbox One S усовершенствовали алгоритм использования памяти.

На PC добавили возможность получать достижения в Steam в автономном режиме, а также исправили ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры у владельцев видеокарт NVIDIA.

Патч уже доступен на PC, консолях и Stadia. Полный список исправлений можно найти по ссылке.

В будущих обновлениях разработчики продолжат улучшать стабильность игры и исправлять ошибки, с которыми сталкиваются игроки.

Источник: https://www.igromania.ru/
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