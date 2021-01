Cyberpunk 2077 получила первый крупный патч

Обновление коснулось таких аспектов игры, как задания, открытый мир, графика, интерфейс и достижения. Также авторы исправили ошибки, касающиеся определённых платформ.





На PS4 Pro и PS5 оптимизировали производительность при обработке скоплений людей, а на PS4 исправили ряд ошибок, вызывавших аварийное завершение игры.





На Xbox One, Xbox One X и Xbox One S усовершенствовали алгоритм использования памяти.





На PC добавили возможность получать достижения в Steam в автономном режиме, а также исправили ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры у владельцев видеокарт NVIDIA.





Патч уже доступен на PC, консолях и Stadia. Полный список исправлений можно найти по ссылке.





В будущих обновлениях разработчики продолжат улучшать стабильность игры и исправлять ошибки, с которыми сталкиваются игроки.