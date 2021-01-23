Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.25
USD
28.14
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
23 января 21, 13:12
Journey to the Savage Planet выходит в Steam 28 января
Journey to the Savage Planet
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Издательство 505 Games и студия Typhoon объявили, что приключенческий боевик Journey to the Savage Planet наконец выйдет в Steam. С моменты релиза в январе 2020 года РС-версия была доступна только в Epic Games Store.
В Journey to the Savage Planet игрокам выпадет роль участника программы «Первопроходец», новобранца корпорации Kindred Aerospace. Наша цель — высадиться на неизведанную планету, исследовать её и определить, пригодна ли она для жизни.

Journey to the Savage Planet неплохо оценили критики: на Metacritic средний балл РС-версии — 76. Исследовать планету ARY-26 можно как в одиночку, так и в компании с другом. Кооперативное прохождение наверняка веселее, поскольку игроки жалуются на то, что приключение вышло довольно предсказуемым, хотя и подкупает беззаботностью.

Релиз Steam-версии состоится 28 января.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Epic Games снова отменила Fortnite World Cup
В Fortnite началась операция «Снегопад»
В Fortnite добавят форму 23 футбольных клубов
Рогалик Skul: The Hero Slayer вышел из раннего доступа Steam
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Обустраиваем Шервуд в Robin Hood — Builders of Sherwood
noimageДемоверсия PalmRide доступна в Steam
noimageCyberpunk 2077 получила первый крупный патч
Лента новостей