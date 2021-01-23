Journey to the Savage Planet выходит в Steam 28 января

В Journey to the Savage Planet игрокам выпадет роль участника программы «Первопроходец», новобранца корпорации Kindred Aerospace. Наша цель — высадиться на неизведанную планету, исследовать её и определить, пригодна ли она для жизни.





Journey to the Savage Planet неплохо оценили критики: на Metacritic средний балл РС-версии — 76. Исследовать планету ARY-26 можно как в одиночку, так и в компании с другом. Кооперативное прохождение наверняка веселее, поскольку игроки жалуются на то, что приключение вышло довольно предсказуемым, хотя и подкупает беззаботностью.





Релиз Steam-версии состоится 28 января.



