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23 января 21, 13:14
Демоверсия PalmRide доступна в Steam
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Студия Pizza Fest объявила о выходе демоверсии ретрофутуристической гоночной аркады PalmRide. Она доступна бесплатно в Steam и в ней — «вся соль» будущей игры. В демоверсии оставили лишь одну зону, город, и лишь один режим — бесконечная поездка.
История PalmRide началась почти год назад: на Reddit появилась запись студенческого проекта, сделанного одним из пользователей. Отзывы оказались хорошими, и студент-программист решил превратить его в полноценную игру. Для этого к нему присоединились композитор и художник.

Релиз PalmRide намечен на второй квартал 2021 года. В полной версии будут различные карты и режимы заездов. Вдобавок все достижения игроков будут записываться в таблицы глобального рейтинга. Впрочем, идея игры довольно проста: надо ехать как можно быстрее, избегая препятствий.


Источник: https://www.igromania.ru/
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