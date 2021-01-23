Демоверсия PalmRide доступна в Steam

История PalmRide началась почти год назад: на Reddit появилась запись студенческого проекта, сделанного одним из пользователей. Отзывы оказались хорошими, и студент-программист решил превратить его в полноценную игру. Для этого к нему присоединились композитор и художник.





Релиз PalmRide намечен на второй квартал 2021 года. В полной версии будут различные карты и режимы заездов. Вдобавок все достижения игроков будут записываться в таблицы глобального рейтинга. Впрочем, идея игры довольно проста: надо ехать как можно быстрее, избегая препятствий.



