Обустраиваем Шервуд в Robin Hood — Builders of Sherwood

В игре Robin Hood — Builders of Sherwood нам выпадет роль Робина Гуда, вожака лесных братьев. Игрокам предстоит воровать, грабить, драться, ездить на лошади, охотиться, помогать бедным, а заодно бороться против тирании и развивать лесную деревню.





Своих новых соратников нам предстоит вербовать в соседних деревнях, страдающих от притеснения властями Ноттингема. А чтобы они находились в добром здравии и не подвели в бою, им придётся создать все условия для комфортной жизни и тренировок.





Сроков релиза у игры по традиции нет.



