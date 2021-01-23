Обустраиваем Шервуд в Robin Hood — Builders of Sherwood

Легендарный герой-разбойник из английских баллад возвращается: ему решила посвятить игру знаменитая польская компания PlayWay. Работу доверили независимой студии MeanAstronauts, которая недавно анонсировала песочницу Poly Gangs.
В игре Robin Hood — Builders of Sherwood нам выпадет роль Робина Гуда, вожака лесных братьев. Игрокам предстоит воровать, грабить, драться, ездить на лошади, охотиться, помогать бедным, а заодно бороться против тирании и развивать лесную деревню.
Своих новых соратников нам предстоит вербовать в соседних деревнях, страдающих от притеснения властями Ноттингема. А чтобы они находились в добром здравии и не подвели в бою, им придётся создать все условия для комфортной жизни и тренировок.