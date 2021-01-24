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24 января 21, 14:02
Авторы Humankind рассказали о персонажах и аватарах
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Студия Amplitude продолжает представлять свой крупнейший и самый амбициозный проект, пошаговую 4Х-стратегию Humankind. И на этот раз речь пошла о том, как в игровом мире будет отображаться персонаж игрока.
Все игроки смогут создать и настроить собственный аватар, пользуясь широкими возможностями кастомизации. Этот аватар будут видеть все другие игроки, и он не будет меняться даже тогда, когда наша цивилизация вступит в новую эру.

Главной задачей для разработчиков было создать систему черт и украшений, которая бы не выбивалась из общего художественного стиля игры, одновременно отображая выбранную игроком культуру. Такая задача была новой для Amplitude Studios, до сих пор известной по играм из вселенной Endless.

Помимо внешности, игроки смогут задать характер своего персонажа. Он определит выбор слов, жестов и манеры поведения в дипломатических спорах. Вдобавок будет доступна настройка искусственного интеллекта персонажа путём выбора параметров основных архетипов.


Источник: https://www.igromania.ru/
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