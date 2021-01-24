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24 января 21, 14:04
Выживалка Mr. Prepper выходит 18 марта
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Польское издательство PlayWay не только анонсирует игры, но и выпускает их. Вот доказательство: объявлена дата релиза симулятора предапокалиптического выживания Mr. Prepper. Игра студии Rejected Games выйдет в Steam 18 марта.
Сообщение о дате релиза сопроводили свежим трейлером Mr. Prepper, в котором показаны основные занятия нашего героя, мистера Выживальщика. В условиях нависшей угрозы ядерной войны он под неусыпным надзором властей пытается обеспечить себе шансы на жизнь.

Игрокам предстоит соорудить подземный бункер прямо под ковриком обычного дома в предместьях. Чтобы в нём можно было выжить, следует подготовить все необходимые средства и ресурсы: построить генераторы, оборудовать теплицы, запастись провизией и ресурсами для строительства спасательной ракеты.

Всё необходимое придётся добывать любыми способами: разбирать мебель, торговать с соседями, совершать вылазки в окрестности. И в любой момент быть готовым к визиту проверяющего, присланного параноидальным правительством.


Источник: https://www.igromania.ru/
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