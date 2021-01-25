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25 января 21, 13:00
Трейлер Guilty Gear Strive: игровые режимы
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Создатели Guilty Gear Strive продолжают рассказывать о различных игровых режимах файтинга. Если раньше они сосредоточились на некоторых особенностях офлайна, то теперь уделили внимание в том числе сюжетному режиму и «Галерее».
Действие новой части развернётся в США, где герою, Солу Бэдгаю, чья жизнь была по-настоящему невероятной, предстоит сделать финальный выбор. При этом разработчики отмечают, что в новой части серии игроков ожидает улучшенная графика и постановка. 

Чтобы помочь разобраться в мире Guilty Gear, авторы приготовили энциклопедию, где можно узнать историю, значения терминов, а также взаимоотношения между персонажами. А в «Галерее» игроков ожидают различные арты, ролики и музыка как из Guilty Gear Strive, так и из иных частей серии. 

И, конечно же, помимо офлайна, ожидаются и онлайн-сражения с геймерами по всему миру. При этом файтинг будет подбирать игрокам противников схожего уровня, основываясь как на результатах сражений, так и на действиях во время матчей. Впрочем, можно сражаться и с друзьями.

Кроме того, игроки смогут настраивать свой аватар и общаться с другими «живыми» бойцами в онлайн-лобби, а также смотреть лучшие сражения в Replay Theater.

Напомним, Guilty Gear Strive выйдет 9 апреля на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC. Обладатели Deluxe и Ultimate-изданий для PS5 и PS4 получат доступ к игре на три дня раньше.


Источник: https://www.igromania.ru/
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