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25 января 21, 13:02
Боевик Olija получил анимационный трейлер
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Издательство Devolver Digital и разработчики из Skeleton Crew Studio представили анимационный трейлер приключенческого боевика Olija.
Olija рассказывает историю Фарадея, мужчины, потерпевшего кораблекрушения, которого выбросило на берега таинственной страны Террафагос. Вооружившись легендарным гарпуном, он и другие потерпевшие кораблекрушение пытаются вернуться на родину.

Игроков ждёт платформинг со сражениями и головоломками, а также возможность исследовать окружающий мир и знакомиться с эксцентричными персонажами, среди которых они встретят и Олию — загадочную девушку, с которой Фарадей со временем обнаружит таинственную связь.

Olija выйдет уже 28 января на PS4, Xbox One, Switch и PC (Steam).


Источник: https://www.igromania.ru/
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