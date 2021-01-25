Боевик Olija получил анимационный трейлер

Olija рассказывает историю Фарадея, мужчины, потерпевшего кораблекрушения, которого выбросило на берега таинственной страны Террафагос. Вооружившись легендарным гарпуном, он и другие потерпевшие кораблекрушение пытаются вернуться на родину.





Игроков ждёт платформинг со сражениями и головоломками, а также возможность исследовать окружающий мир и знакомиться с эксцентричными персонажами, среди которых они встретят и Олию — загадочную девушку, с которой Фарадей со временем обнаружит таинственную связь.





Olija выйдет уже 28 января на PS4, Xbox One, Switch и PC (Steam).



