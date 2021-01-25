Рейтрейсинг добавят в HITMAN III и на консолях

Сейчас разработчики лишь работают над внедрением технологии в движок Glacier.





При этом студия пока не конкретизирует, для чего будет применяться рейтрейсинг: отражений, освещения, теней, свечения, звука или ещё чего-то — пока остаётся лишь гадать. Трассировку лучей должны добавить до конца года.





Создатели HITMAN III, чьи цифровые продажи на старте оказались рекордными для серии, называют релиз третьей части лишь началом её жизни — в ближайшее время поклонников ждёт много свежего контента, в том числе новые неуловимые цели.



