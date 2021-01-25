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25 января 21, 13:07
Трейлер Disgaea 6: Defiance of Destiny: персонажи
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Компания Nippon Ichi Software продолжает знакомить игроков с грядущей тактической ролевой игрой Disgaea 6: Defiance of Destiny. И в новом трейлере представила нам целую шеренгу необычных персонажей: главного героя и его соратников.
В шестой части масштабной серии Disgaea нашим героем станет Зед, который наделён всеми главными качествами протагониста, несмотря на то, что сам он — зомби. Его главная цель — пробиться в подземный мир и сразиться с самим Богом Разрушения. И если не получается в сотый раз, он готов на тысячу попыток.

На этом пути ему составят компанию сестра Байко и демонический пёс Цербер. Но в группу может попасть намного больше странных и необычных персонажей. К примеру, принцесса Мелодия, которая ранее уже возлагала надежды на 665 принцев-спасителей. Или Мизедор, король мира людей, главная боевая механика которого — взятки.

Disgaea 6: Defiance of Destiny выходит на Западе летом на Nintendo Switch и PlayStation 4.


Источник: https://www.igromania.ru/
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