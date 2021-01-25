Трейлер Disgaea 6: Defiance of Destiny: персонажи

В шестой части масштабной серии Disgaea нашим героем станет Зед, который наделён всеми главными качествами протагониста, несмотря на то, что сам он — зомби. Его главная цель — пробиться в подземный мир и сразиться с самим Богом Разрушения. И если не получается в сотый раз, он готов на тысячу попыток.





На этом пути ему составят компанию сестра Байко и демонический пёс Цербер. Но в группу может попасть намного больше странных и необычных персонажей. К примеру, принцесса Мелодия, которая ранее уже возлагала надежды на 665 принцев-спасителей. Или Мизедор, король мира людей, главная боевая механика которого — взятки.





Disgaea 6: Defiance of Destiny выходит на Западе летом на Nintendo Switch и PlayStation 4.



