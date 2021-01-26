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26 января 21, 13:17
The Last of Us: Part II обошла третьего «Ведьмака»
The Last of Us: Part II
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The Last of Us: Part II обошла третьего «Ведьмака» по числу наград «Игра года».
Это можно узнать на сайте gameawards.net, который отслеживает всех победителей в номинациях «Игра года» со всевозможных источников.

Если верить gameawards.net, The Last of Us: Part II получила 261 награду «Игра года», а «Ведьмак 3: Дикая Охота» — 260. Теперь именно боевик Naughty Dog занимает первую строчку в списке самых титулованных этой наградой игр.

При этом третий «Ведьмак» лидирует по числу наград от журналистов (172 против 169), в то время как The Last of Us: Part II обходит ролевой боевик CD Projekt RED по наградам от игроков (92 против 88).

Источник: https://www.igromania.ru/
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