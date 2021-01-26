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26 января 21, 13:19
Focus Home перенесла сразу три игры
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Включая Hood: Outlaws & Legends.
Издательство Focus Home Interactive опубликовало отчёт за третий квартал текущего финансового года, в котором сообщила о переносе сразу трёх игр:

сетевого боевика Hood: Outlaws & Legends
пошаговой стратегии Warhammer 40k: Age of Sigmar
и консольные версии шутера от первого лица Insurgency: Sandstorm (уже доступен на PC)

В компании отмечают, что причиной переносов стала пандемия коронавируса, которая повлияла на процесс разработки. Новые даты выхода пока не сообщаются.

В третьем квартале выручка с продаж игр бэк-каталога Focus Home выросла на 43%. В большей степени этому поспособствовали Farming Simulator, Greedfall, Mudrunner и Insurgency: Sandstorm, а в меньшей — A Plague Tale: Innocence и World War Z.

Выручка с продаж игр каталога упала на 32%, что объясняется меньшим количеством релизов. Однако хорошие продажи продолжают показывать SnowRunner и Premium-издание Farming Simulator 19.

Источник: https://www.igromania.ru/
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