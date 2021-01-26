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26 января 21, 13:23
Cyberpunk 2077:, как обойти новый критический баг
В субботу CD Projekt RED исправила предыдущий баг, из-за которого Такэмура мог не позвонить игроку, однако теперь он может набрать и молчать — это также мешало прохождению. Разработчики уже сообщили, что исправят баг с ближайшим хотфиксом.
Однако обойти проблему можно следующим образом — для этого потребуется более старое сохранение:
Загрузиться перед тем, как Ви и Такэмура выходят из офиса Вакако;
Сразу после выхода из офиса нужно закончить разговор с Такэмурой;
После окончания разговора и обновления задания перемотайте 23 часа.
Источник: https://www.igromania.ru/