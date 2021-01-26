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26 января 21, 13:25
Авторы DOOM Eternal из id Software работают над новой игрой
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СМИ обратили внимание, что в конце прошлой недели возрастной рейтинг «18+» получила новая VR-игра от разработчиков из студии id Software и издательства Bethesda Softworks.
Возрастной рейтинг обнаружили на сайте Австралийской аттестационной комиссии, где игра пока носит кодовое название PROJECT 2021A.

Такой строгий рейтинг игра получила из-за тематики, насилия и нецензурных выражений. Также среди особенностей выделяется некое онлайн-взаимодействие.

Напомним, что в 2017 году id Software уже выпускала свою первую VR-игру — DOOM VFR, которая вышла спустя полтора года после релиза DOOM. Возможно, подобный VR-релиз разработчики планируют и для DOOM Eternal, которая вышла в марте прошлого года.

Источник: https://www.igromania.ru/
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