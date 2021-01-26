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26 января 21, 13:25
Авторы DOOM Eternal из id Software работают над новой игрой
Возрастной рейтинг обнаружили на сайте Австралийской аттестационной комиссии, где игра пока носит кодовое название PROJECT 2021A.
Такой строгий рейтинг игра получила из-за тематики, насилия и нецензурных выражений. Также среди особенностей выделяется некое онлайн-взаимодействие.
Напомним, что в 2017 году id Software уже выпускала свою первую VR-игру — DOOM VFR, которая вышла спустя полтора года после релиза DOOM. Возможно, подобный VR-релиз разработчики планируют и для DOOM Eternal, которая вышла в марте прошлого года.
Источник: https://www.igromania.ru/