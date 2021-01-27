Продажи Deep Rock Galactic превысили 2 млн копий

Распределение продаж по годам:





2020 — 1 180 595 копий

2019 — 404 213 копий

2018 — 502 312 копий





Авторы отмечают, что ещё до выхода игры в раннем доступе планировали, что число в 200 тысяч проданных копий в течение жизни игры будет подходящим.





Также разработчики поделились статистикой Deep Rock Galactic, которая касается только Steam-версии.





7478 наигранных лет

среднее время в игре — 31 час 7 минут

среднее время сессии — 88 минут в 2020 (77 минут в 2019)

активных пользователей в день — 46 300 в 2020 (17 047 в 2019)

активных пользователей в месяц — 310 000 в 2020 (110 000 в 2019)

средний пиковый онлайн — 4856 в 2020 (1534 в 2019)

пиковый онлайн — 20 120 в 2020 (14 863 в 2019)





Кроме того, в 2020 году игроки умерли 106 млн раз в Deep Rock Galactic. Из них:





20,8 млн раз от урона от падения

почти 7,5 млн раз от дружественного огня

почти 1,3 млн от падения на них капсулы с припасами





Самым смертельным противником оказался Glyphid Grunt — 9,7 млн смертей.





Напомним, что уже 4 февраля для Deep Rock Galactic выйдет очередное обновление.



