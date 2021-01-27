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27 января 21, 11:54
В SMITE начался 8 сезон с новой картой для режима Завоевание
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Разработчики из Hi-Rez Studios объявили о начале 8 сезона в MOBA от третьего лица SMITE.
Главным нововведением стала совершенно новая карта для режима «Завоевание», которая вдохновлена мифами о Вавилоне. По ходу сезона авторы обещают ещё 3 существенных обновления карты. Каждое из них будет обладать особой тематикой.

Также игроков ждут:

новые начальные предметы;
новые облики богов;
боевой пропуск «Особо опасны»;
сезонный пропуск 2021;
событие «Рассвет Вавилона»;
сундук «Валентинов»;
рейтинговые награды 7-го и 8-го сезонов;
и награда за похвалу в 7-м сезоне.

Наконец, авторы внесли множество улучшений, исправлений и изменений баланса. 



Источник: https://www.igromania.ru/
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