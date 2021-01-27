В SMITE начался 8 сезон с новой картой для режима Завоевание

Главным нововведением стала совершенно новая карта для режима «Завоевание», которая вдохновлена мифами о Вавилоне. По ходу сезона авторы обещают ещё 3 существенных обновления карты. Каждое из них будет обладать особой тематикой.





Также игроков ждут:





новые начальные предметы;

новые облики богов;

боевой пропуск «Особо опасны»;

сезонный пропуск 2021;

событие «Рассвет Вавилона»;

сундук «Валентинов»;

рейтинговые награды 7-го и 8-го сезонов;

и награда за похвалу в 7-м сезоне.





Наконец, авторы внесли множество улучшений, исправлений и изменений баланса.



