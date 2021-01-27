Новый трейлер и подробности Ghosts ‘n Goblins Resurrection

Напомним, что Ghosts ‘n Goblins Resurrection — это перезапуск культовой серии платформеров, которая дебютировала 35 лет назад. Главным героем снова стал король Артур, который должен спасти принцессу из лап Повелителя демонов.





Игроков ждёт три уровня сложности: Legend с большим количество противников и одним слоем брони, Knight с дополнительным слоем брони и Squire, на котором также понизится число врагов. Кроме того, на сложности Page главный герой будет возрождаться прямо на месте смерти.





Тех, кто пройдёт игру на уровнях сложности Legend, Knight или Squire, ждёт новое испытание — второе прохождение с Shadow-версиями всех уровней.

Ghosts ‘n Goblins Resurrection предлагает набор классического и нового оружия, включая копьё, арбалет, святую воду, кинжал, молот и шипастый шар. В игру вернётся и магия, с помощью которой игроки смогут вызывать молнии, превращать Артура в каменный шар, а также превращать врагов в камень или лягушек.





Наконец, авторы обещают несколько сюрпризов. Тизер одного из них можно увидеть в конце нового трейлера. Релиз Ghosts ‘n Goblins Resurrection состоится 25 февраля только на Nintendo Switch.



