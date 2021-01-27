Триллер Hidden Deep обещает соединить «Нечто» с Barotrauma

Это двухмерный боевик, вдохновлённый научной фантастикой 80-х и 90-х годов, который должен взять лучшее из хоррора «Нечто» и симулятора Barotrauma.





Игрокам Hidden Deep предстоит возглавить команду из четырёх исследователей и отправиться под океан, на глубину 1,6 км. Там при исследовании таинственного объекта исчез экипаж станции. Его судьбу и следует выяснить, одновременно стараясь сохранить собственную команду.





В сюжетной кампании будет более полусотни созданных вручную уровней, вдохновлённых классическими фильмами и играми, к примеру, «Чужие», «Нечто» и Half-Life. Выполнять задания мы сможем, отдавая приказы подчинённым или управляя ими напрямую.





В режиме испытаний нас ждут случайно сгенерированные уровни с упором на быстрые и точные действия. Для исследования выдадут крюки-кошки, сканеры, дроны и тяжёлую технику. А смертоносные инопланетяне, ловушки и прочие угрозы сделают жизнь интересной и непростой.





С 3 по 9 февраля в рамках фестиваля Steam будет доступна бесплатная демоверсия Hidden Deep. А релиз на PC намечен на 2021 год.



