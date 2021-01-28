Авторы Control поделились подробностями обновления

- Режим с упором на производительность: нацелен на 60 FPS при рендере в 1440p и выводе в 4K.

- Режим с упором на графику: нацелен на 30 FPS с рейтрейсингом (прозрачность и отражения) при рендере в 1440p и выводе в 4K.

- Поддержка DualSense для PS5: сенсорная обратная связь и адаптивные триггеры.

- Активности и помощь на PS5: карточки и ролики, которые помогут с прохождением игры и следить за прогрессом.





На Xbox Series S будет доступен только режим с упором на производительность. На младшей консоли он нацелен на 60 FPS без рейтрейсинга при рендере в 900p и выводе в 1080p. Авторы отмечают, что это ограничение самой консоли, а не игры.





Кроме того, разработчики подтвердили, что перенос сохранений с прошлого поколения на новое невозможен. Это объясняют обновлённой версией движка, которая иначе обращается с данными.





Control: Ultimate Edition выйдет на PS5 и Xbox Series уже 2 февраля в цифре и 2 марта на дисках. Бесплатное обновление до некстген-версий ждёт только обладателей Ultimate Edition для PS4 и Xbox One. При этом в феврале подписчики PS Plus получат Control: Ultimate Edition бесплатно.



