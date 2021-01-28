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28 января 21, 13:36
Авторы Control поделились подробностями обновления
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Издательство 505 Games и разработчики из студии Remedy поделились подробностями обновления Control: Ultimate Edition для PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
- Режим с упором на производительность: нацелен на 60 FPS при рендере в 1440p и выводе в 4K.
- Режим с упором на графику: нацелен на 30 FPS с рейтрейсингом (прозрачность и отражения) при рендере в 1440p и выводе в 4K.
- Поддержка DualSense для PS5: сенсорная обратная связь и адаптивные триггеры.
- Активности и помощь на PS5: карточки и ролики, которые помогут с прохождением игры и следить за прогрессом.

На Xbox Series S будет доступен только режим с упором на производительность. На младшей консоли он нацелен на 60 FPS без рейтрейсинга при рендере в 900p и выводе в 1080p. Авторы отмечают, что это ограничение самой консоли, а не игры.

Кроме того, разработчики подтвердили, что перенос сохранений с прошлого поколения на новое невозможен. Это объясняют обновлённой версией движка, которая иначе обращается с данными.

Control: Ultimate Edition выйдет на PS5 и Xbox Series уже 2 февраля в цифре и 2 марта на дисках. Бесплатное обновление до некстген-версий ждёт только обладателей Ultimate Edition для PS4 и Xbox One. При этом в феврале подписчики PS Plus получат Control: Ultimate Edition бесплатно.


Источник: https://www.igromania.ru/
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