В Rocket League появится временный режим Gridiron

Главным нововведением мероприятия станет режим 4 на 4 под названием Gridiron со следующими правилами:





- Стандартный мяч заменён на мяч для американского футбола.

- Прикосновение к мячу прикрепляет его к крыше машины.

- Обладатель мяча может совершать прыжок, но роняет мяч при двойном прыжке.

- Мяч можно передать товарищам по команде, уклоняясь.

- Каждый гол приносит 3 или 7 очков: 7 очков начисляются, если мяч прикреплён к игроку при входе в ворота противника. Все автоголы приносят соперникам 3 очка.

- Игроки теряют мяч, если пересекут линию, отмеченную на стене арены.





Игроков ждёт и три испытания. За их выполнение можно получить тематические титул и колёса, а также 20 тысяч опыта. Кроме того, в магазин предметов вернётся набор NFL Fan Pack, который включает наклейки 32 команд NFL для машины Octane.





Мероприятие NFL Super Bowl LV Celebration пройдёт с 2 по 8 февраля.



