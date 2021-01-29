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29 января 21, 14:49
В Rocket League появится временный режим Gridiron
Rocket League
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Разработчики из студии Psyonix объявили, что уже на следующей неделе в Rocket League пройдёт временное мероприятие NFL Super Bowl LV Celebration, приуроченное к Супербоулу, финальной игре за звание чемпиона NFL.
Главным нововведением мероприятия станет режим 4 на 4 под названием Gridiron со следующими правилами:

- Стандартный мяч заменён на мяч для американского футбола.
- Прикосновение к мячу прикрепляет его к крыше машины.
- Обладатель мяча может совершать прыжок, но роняет мяч при двойном прыжке.
- Мяч можно передать товарищам по команде, уклоняясь.
- Каждый гол приносит 3 или 7 очков: 7 очков начисляются, если мяч прикреплён к игроку при входе в ворота противника. Все автоголы приносят соперникам 3 очка.
- Игроки теряют мяч, если пересекут линию, отмеченную на стене арены.

Игроков ждёт и три испытания. За их выполнение можно получить тематические титул и колёса, а также 20 тысяч опыта. Кроме того, в магазин предметов вернётся набор NFL Fan Pack, который включает наклейки 32 команд NFL для машины Octane.

Мероприятие NFL Super Bowl LV Celebration пройдёт с 2 по 8 февраля.

Источник: https://www.igromania.ru/
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