Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.11
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
29 января 21, 14:50
Sword of the Necromancer вышла на PS4, Xbox One, Switch и PC
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Sword of the Necromancer от издательства JanduSoft и разработчиков из Grimorio of Games вышла на PS4, Xbox One, Switch и PC. Релизный трейлер можно посмотреть ниже.
Сюжет игры рассказывает про Таму, бывшую разбойницу, которой было поручено сопровождать жрицу Коко в её паломничестве по континенту. Во время их путешествия Коко умирает. Тама относит труп в склеп Некроманта, где, по легендам, обитает сила, способная воскрешать мёртвых.

Sword of the Necromancer — это экшен-RPG с элементами рогалика, где игроки могут оживлять своих побеждённых врагов, чтобы заставить их сражаться на своей стороне. После смерти персонаж теряет всё оружие и монстров, но сохраняет половину достигнутого уровня.

Также игроков ждут процедурно сгенерированное оружие, реликвии, прокачка характеристик и поддержка локального кооператива на двоих.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Найстрашніші ігри для PS4 — підбірка від PlayStation Ukrainе
Игроки в ярости от Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One
S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут выпускать на PS4 и Xbox One
Продажи Deep Rock Galactic превысили 2 млн копий
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый фестиваль игр Steam пройдёт с 3 по 9 февраля
noimageКарточный рогалик Slay the Spire выйдет на Android 3 февраля
noimageВ Rocket League появится временный режим Gridiron
Лента новостей