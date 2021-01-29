Sword of the Necromancer вышла на PS4, Xbox One, Switch и PC

Сюжет игры рассказывает про Таму, бывшую разбойницу, которой было поручено сопровождать жрицу Коко в её паломничестве по континенту. Во время их путешествия Коко умирает. Тама относит труп в склеп Некроманта, где, по легендам, обитает сила, способная воскрешать мёртвых.





Sword of the Necromancer — это экшен-RPG с элементами рогалика, где игроки могут оживлять своих побеждённых врагов, чтобы заставить их сражаться на своей стороне. После смерти персонаж теряет всё оружие и монстров, но сохраняет половину достигнутого уровня.





Также игроков ждут процедурно сгенерированное оружие, реликвии, прокачка характеристик и поддержка локального кооператива на двоих.



