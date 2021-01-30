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30 января 21, 14:12
Mass Effect Legendary Edition покажут на следующей неделе
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После анонса Mass Effect Legendary Edition официальных новостей о переиздании не поступало, но уже утекала вроде бы достоверная дата выхода — 12 марта.
Однако, если верить известному инсайдеру Shinobu602, ждать свежих деталей осталось недолго: они появятся в течение следующей недели, до пятницы. 

При этом, по его данным, работу проделали немалую — особенно потрудились над первой частью, которая получила самые масштабные улучшения. Но не завышайте себе ожидания, это не переработка уровня ремейка Halo 2. 

«BioWare определённо провела хорошую работу над переизданием — речь не только о графике, но и о системах». 

Легендарное издание официально выходит весной на PS4, Xbox One и PC. Судя по всему, полноценных некстген-версий трилогии на консолях нового поколения не будет, но какие-то улучшения всё же ожидаются. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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