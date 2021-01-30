Mass Effect Legendary Edition покажут на следующей неделе

Однако, если верить известному инсайдеру Shinobu602, ждать свежих деталей осталось недолго: они появятся в течение следующей недели, до пятницы.





При этом, по его данным, работу проделали немалую — особенно потрудились над первой частью, которая получила самые масштабные улучшения. Но не завышайте себе ожидания, это не переработка уровня ремейка Halo 2.





«BioWare определённо провела хорошую работу над переизданием — речь не только о графике, но и о системах».





Легендарное издание официально выходит весной на PS4, Xbox One и PC. Судя по всему, полноценных некстген-версий трилогии на консолях нового поколения не будет, но какие-то улучшения всё же ожидаются.



