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30 января 21, 14:24
Old School RuneScape в феврале выпустят в Steam
Old School RuneScape
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Осенью прошлого года студия Jagex выпустила в Steam онлайновую ролевую игру RuneScape. А теперь к ней собираются добавить классическую версию, Old School RuneScape. Её релиз состоится 24 февраля, и игру уже можно внести в список желаемого.
Old School RuneScape позволяет увидеть игру такой какой она была в 2007 году. Но разработчики заметно улучшили классическую версию, добавив территории, монстров, предметы экипировки и возможности. При этом по каждому нововведению проводили голосование среди подписчиков.

Как сообщает Jagex, все существующие игроки смогут продолжить свои приключения в Steam, привязав существующий аккаунт, или начать с нуля. Для Steam-версии готовят достижения, значки и эмоции, а вскоре собираются выпустить карточки.

На днях студию Jagex купил Carlyle Group, один из крупнейших в мире инвестиционных фондов. Сумма сделки не разглашается, но известно, что фонд намерен дополнительно инвестировать в развитие RuneScape.

Источник: https://www.igromania.ru/
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