Old School RuneScape в феврале выпустят в Steam

Old School RuneScape позволяет увидеть игру такой какой она была в 2007 году. Но разработчики заметно улучшили классическую версию, добавив территории, монстров, предметы экипировки и возможности. При этом по каждому нововведению проводили голосование среди подписчиков.





Как сообщает Jagex, все существующие игроки смогут продолжить свои приключения в Steam, привязав существующий аккаунт, или начать с нуля. Для Steam-версии готовят достижения, значки и эмоции, а вскоре собираются выпустить карточки.





На днях студию Jagex купил Carlyle Group, один из крупнейших в мире инвестиционных фондов. Сумма сделки не разглашается, но известно, что фонд намерен дополнительно инвестировать в развитие RuneScape.



