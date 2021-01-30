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30 января 21, 14:24
Old School RuneScape в феврале выпустят в Steam
Old School RuneScape позволяет увидеть игру такой какой она была в 2007 году. Но разработчики заметно улучшили классическую версию, добавив территории, монстров, предметы экипировки и возможности. При этом по каждому нововведению проводили голосование среди подписчиков.
Как сообщает Jagex, все существующие игроки смогут продолжить свои приключения в Steam, привязав существующий аккаунт, или начать с нуля. Для Steam-версии готовят достижения, значки и эмоции, а вскоре собираются выпустить карточки.
На днях студию Jagex купил Carlyle Group, один из крупнейших в мире инвестиционных фондов. Сумма сделки не разглашается, но известно, что фонд намерен дополнительно инвестировать в развитие RuneScape.
Источник: https://www.igromania.ru/