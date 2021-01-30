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30 января 21, 14:25
В Stronghold: Warlords будет кооператив
Stronghold: Warlords
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Студия Firefly представила уникальный кооперативный режим для своей будущей стратегии в реальном времени Stronghold: Warlords. В отличие от обычного командного многопользовательского режима, в кооперативе игроки смогут управлять одной и той же крепостью.
Под общий контроль игроков будут отданы армейские подразделения, крестьяне, оборонительные системы и военачальники. Совместная игра поможет новичкам быстрее освоиться с особенностями Stronghold: Warlords. А благодаря системе военачальников с их собственными замками и армиями сильные игроки смогут стать ещё сильнее, распределяя обязанности с напарником.

Stronghold: Warlords перенесет нас на поле боя Вьетнама, Китая, Монголии и Японии 9 марта. Игра выйдет в Steam. Для неё готовят как обычное, так и улучшенное издание с саундтреком, артбуком и документальным фильмом о процессе работы над игрой.


Источник: https://www.igromania.ru/
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