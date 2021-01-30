В Stronghold: Warlords будет кооператив

Под общий контроль игроков будут отданы армейские подразделения, крестьяне, оборонительные системы и военачальники. Совместная игра поможет новичкам быстрее освоиться с особенностями Stronghold: Warlords. А благодаря системе военачальников с их собственными замками и армиями сильные игроки смогут стать ещё сильнее, распределяя обязанности с напарником.





Stronghold: Warlords перенесет нас на поле боя Вьетнама, Китая, Монголии и Японии 9 марта. Игра выйдет в Steam. Для неё готовят как обычное, так и улучшенное издание с саундтреком, артбуком и документальным фильмом о процессе работы над игрой.



