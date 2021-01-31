Brawl Stars преодолела отметку в миллиард долларов

Это уже четвёртая игра Supercell, которая преодолела заветную отметку. Ранее это удалось Clash of Clans, Clash Royale и Hay Day.





За тот же период времени Brawl Stars скачали 265 млн раз.





В 2020 году Brawl Stars заработала 526 млн долларов. Это второй результат среди игр Supercell. Первую строчку занимает Clash of Clans — 681 млн долларов. Самым успешным месяцем для Brawl Stars стал июнь 2020-го ($89,4 млн), когда игра вышла в китайском App Store.





Топ по тратам (App Store — 52%)





США — $143,5 млн (14,2%)

Южная Корея — $138,5 млн (13,7%)

Китай — $100 млн (10%)





Топ по загрузкам (Google Play — 74,2%)





Россия — 30 млн (11,3%)

Бразилия — 24,3 млн (9,2%)

Турция — 19 млн (7,2%)











