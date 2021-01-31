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31 января 21, 13:46
Brawl Stars преодолела отметку в миллиард долларов
Это уже четвёртая игра Supercell, которая преодолела заветную отметку. Ранее это удалось Clash of Clans, Clash Royale и Hay Day.
За тот же период времени Brawl Stars скачали 265 млн раз.
В 2020 году Brawl Stars заработала 526 млн долларов. Это второй результат среди игр Supercell. Первую строчку занимает Clash of Clans — 681 млн долларов. Самым успешным месяцем для Brawl Stars стал июнь 2020-го ($89,4 млн), когда игра вышла в китайском App Store.
Топ по тратам (App Store — 52%)
США — $143,5 млн (14,2%)
Южная Корея — $138,5 млн (13,7%)
Китай — $100 млн (10%)
Топ по загрузкам (Google Play — 74,2%)
Россия — 30 млн (11,3%)
Бразилия — 24,3 млн (9,2%)
Турция — 19 млн (7,2%)
Источник: https://www.igromania.ru/