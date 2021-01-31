Полное прохождение отменённого ремастера GoldenEye 007

Оригинальная GoldenEye 007 вышла в 1997 году для консоли Nintendo 64. Разработкой шутера занималась студия Rare, которую позже приобрела Microsoft.





В 2008 году Rare разработала HD-ремастер GoldenEye 007 для релиза в Xbox Live Arcade, однако обновлённая версия шутера так и не вышла из-за проблем с лицензированием. Ранее в сети уже появлялся 30-минутный геймплейный ролик ремастера.





Однако в 2010 году GoldenEye 007 всё-таки получила ремейк в виде одноимённого шутера для Nintendo Wii. Издателем выступила Activision, а разработчиком — студия Eurocom. Спустя год HD-порт ремейка вышел на Xbox 360 и PlayStation 3 с подзаголовком Reloaded.





Если верить пользователю под ником Graslu00, который опубликовал новый геймплей ремастера GoldenEye 007, билд обновлённой версии шутера появится в сети уже в этом году.



