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31 января 21, 13:52
Star Wars: Knights of the Old Republic перевыпустят
Star Wars: Knights of the Old Republic
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Инсайдер Джордан Мейсон, наиболее известный по сведениям о «Звёздных войнам», рассказал в твиттере о планах перевыпустить оригинальные Star Wars: Knights of the Old Republic на актуальных консолях.
Поклонникам стоит ждать ремастеры уровня недавних Star Wars Episode I: Racer, Jedi Knight II: Jedi Outcast и Jedi Knight: Jedi Academy. Скорее всего, за переиздания «Рыцарей Старой Республики» отвечает Aspyr — она же занималась вышеупомянутыми проектами. 

Мейсон также отмечает, что перевыпуск старых KotOR никак не связан с грядущим переосмыслением, над которым работает неизвестная студия за пределами Electronic Arts — примечательно, что многое указывает как раз на то, что и за «ремейк» отвечает Aspyr. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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