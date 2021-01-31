Star Wars: Knights of the Old Republic перевыпустят

Поклонникам стоит ждать ремастеры уровня недавних Star Wars Episode I: Racer, Jedi Knight II: Jedi Outcast и Jedi Knight: Jedi Academy. Скорее всего, за переиздания «Рыцарей Старой Республики» отвечает Aspyr — она же занималась вышеупомянутыми проектами.





Мейсон также отмечает, что перевыпуск старых KotOR никак не связан с грядущим переосмыслением, над которым работает неизвестная студия за пределами Electronic Arts — примечательно, что многое указывает как раз на то, что и за «ремейк» отвечает Aspyr.



