Payday 3 всё ещё ищет издателя

В ролике авторы отметили, что количество членов Steam-сообщества Payday 2 превысило 7 млн человек. При этом только в январе число новых подписчиков достигло 100 тысяч.





Также разработчики заявили, что в будущем игроков Payday 2 ждёт новое крупное обновление, в котором они отправятся в Сан-Франциско.





Кроме того, в ролике представили временного исполнительного директора Starbreeze. Им стал Тобиас Шегрен, который ранее работал в Paradox Interactive и возглавлял студию DICE во время выхода первой Battlefield.





Шегрен отметил, что Starbreeze всё ещё ищет подходящего издателя для Payday 3. В мае прошлого года стало известно, что переговоры с потенциальными издателями затруднены из-за пандемии.



