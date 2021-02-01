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1 февраля 21, 12:27
Payday 3 всё ещё ищет издателя
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Starbreeze и студия OVERKILL Software опубликовали первый в новом году дневник разработчиков Payday 2.
В ролике авторы отметили, что количество членов Steam-сообщества Payday 2 превысило 7 млн человек. При этом только в январе число новых подписчиков достигло 100 тысяч.

Также разработчики заявили, что в будущем игроков Payday 2 ждёт новое крупное обновление, в котором они отправятся в Сан-Франциско.

Кроме того, в ролике представили временного исполнительного директора Starbreeze. Им стал Тобиас Шегрен, который ранее работал в Paradox Interactive и возглавлял студию DICE во время выхода первой Battlefield.

Шегрен отметил, что Starbreeze всё ещё ищет подходящего издателя для Payday 3. В мае прошлого года стало известно, что переговоры с потенциальными издателями затруднены из-за пандемии.


Источник: https://www.igromania.ru/
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