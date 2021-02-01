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1 февраля 21, 12:39
В Rust появятся дроны и режим для новичков
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Один из разработчиков онлайновой выживалки Rust рассказал о ближайших нововведениях.
В обновлении, которое должно выйти 4 февраля, появятся дроны, с помощью которых можно заказать доставку товаров в безопасных зонах. Терминалы для заказов нельзя крафтить.

Помимо этого, Rust станет дружелюбнее к новичкам и казуальным игрокам благодаря появлению специального режима. Их отправят на отдельные сервера, где размер отряда ограничен четырьмя игроками.

На «облегчённых» серверах игроки не будут терять всю свою экипировку в случае смерти, часть её окажется в сейфе в безопасной зоне. Персонажи смогут появляться в бандитских лагерях или в местах, где можно закупиться провизией.

Режим для новичков — экспериментальный, первые подобные миры откроются 4 февраля. Но разработчики планируют в ближайшие месяцы развивать и улучшать их, опираясь на отзывы игроков.

Источник: https://www.igromania.ru/
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