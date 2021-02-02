В Nioh 2 добавили возможность переноса сохранений

Для переноса игрокам нужно использовать один и тот же аккаунт PSN. При этом авторы отмечают, что обе консоли по-разному обращаются с трофеями, поэтому некоторые из них (те, что трудно получить снова) будут выданы автоматически.





Кроме того, для игры с друзьями на PS5 игроки не смогут подключаться через список друзей на консоли. Вместо этого придётся использовать пароли. Полный список улучшений и исправлений патча — ниже.





Напомним, что ремастер Nioh выйдет 5 февраля только на PS5, а ремастер Nioh 2 — в тот же день на PS5 и PC (Steam). Владельцы второй части на PS4 получат бесплатное обновление до некстгена.



