Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.76
USD
28.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
2 февраля 21, 12:25
В Nioh 2 добавили возможность переноса сохранений
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Разработчики из студии Team Ninja выпустили обновление 1.24 для ролевого боевика Nioh 2. Главным нововведением стала возможность перенести сохранения с PS4 на PS5 (и наоборот).
Для переноса игрокам нужно использовать один и тот же аккаунт PSN. При этом авторы отмечают, что обе консоли по-разному обращаются с трофеями, поэтому некоторые из них (те, что трудно получить снова) будут выданы автоматически.

Кроме того, для игры с друзьями на PS5 игроки не смогут подключаться через список друзей на консоли. Вместо этого придётся использовать пароли. Полный список улучшений и исправлений патча — ниже.

Напомним, что ремастер Nioh выйдет 5 февраля только на PS5, а ремастер Nioh 2 — в тот же день на PS5 и PC (Steam). Владельцы второй части на PS4 получат бесплатное обновление до некстгена.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Для Nioh 2 выходит третье и финальное дополнение
Focus Home перенесла сразу три игры
Авторы Control поделились подробностями обновления
В Rocket League появится временный режим Gridiron
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Завтра God of War улучшат для PS5 — шахматное 4К при 60 FPS
noimageBattleborn официально прекратила своё существование
noimageМежсезонное обновление для Fall Guys выйдет уже сегодня
Лента новостей