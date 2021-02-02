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2 февраля 21, 12:28
Battleborn официально прекратила своё существование
Battleborn
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2K Games отключила сервера героического шутера Battleborn, который вышел за пару недель до Overwatch и остался в тени блокбастера Blizzard.
Примечательно, что в шутере Gearbox была сюжетная кампания. Почему «была»? Потому что даже она требует подключения к серверам, а после их отключения получить доступ к одиночным режимам попросту невозможно. 

Создатели игры из Gearbox не жалеют, что занимались Battleborn — по признанию арт-директора студии Скотта Кестера, после Borderlands 2 команда хотела переключиться на что-то другое. Если бы они сразу взялись за третью Borderlands, то «вряд ли бы получилось что-то путное». 

Примечательно, что в 2017 году Battleborn перевели на условно-бесплатную модель распространения, однако в Gearbox её отказывались называть таковой, предпочитая «пробную». 

Источник: https://www.igromania.ru/
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