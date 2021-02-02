Battleborn официально прекратила своё существование

Примечательно, что в шутере Gearbox была сюжетная кампания. Почему «была»? Потому что даже она требует подключения к серверам, а после их отключения получить доступ к одиночным режимам попросту невозможно.





Создатели игры из Gearbox не жалеют, что занимались Battleborn — по признанию арт-директора студии Скотта Кестера, после Borderlands 2 команда хотела переключиться на что-то другое. Если бы они сразу взялись за третью Borderlands, то «вряд ли бы получилось что-то путное».





Примечательно, что в 2017 году Battleborn перевели на условно-бесплатную модель распространения, однако в Gearbox её отказывались называть таковой, предпочитая «пробную».



