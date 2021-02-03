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3 февраля 21, 12:16
Apex Legends выйдет на Nintendo Switch в начале марта
игра
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Создатели Apex Legends объявили, что королевская битва появится на Nintendo Switch в следующем месяце — точнее, 9 марта.
И, как пишет директор игры, оптимизация у порта должна быть «прекрасной». 

При этом разработчики отмечают, что данная версия будет поддерживать кроссплей, «новейший сезонный контент и равный с другими версиями функционал».

Кроме того, игроки на гибридной консоли (ввиду того, что королевская битва выйдет на Switch после начала восьмого сезона) сразу получат 30 уровней боевого пропуска, а в течение пары недель после релиза будут зарабатывать вдвое больше опыта. 

Пока же Apex Legends доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

Источник: https://www.igromania.ru/
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