Apex Legends выйдет на Nintendo Switch в начале марта

И, как пишет директор игры, оптимизация у порта должна быть «прекрасной».





При этом разработчики отмечают, что данная версия будет поддерживать кроссплей, «новейший сезонный контент и равный с другими версиями функционал».





Кроме того, игроки на гибридной консоли (ввиду того, что королевская битва выйдет на Switch после начала восьмого сезона) сразу получат 30 уровней боевого пропуска, а в течение пары недель после релиза будут зарабатывать вдвое больше опыта.





Пока же Apex Legends доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.



