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3 февраля 21, 12:18
Игровой процесс Starship Troopers — Terran Command
Теперь же создатели представили игровой процесс Starship Troopers — Terran Command. Это они сделали в специальной прямой трансляции. Вдобавок показали сокращённую запись одной из игровых миссий: засаду в каньоне.
Игрокам Starship Troopers предстоит отправиться на войну с арахнидами в составе подразделений мобильной пехоты. И начало игры узнают все знакомые с фильмом: мы примем участие в печально известной атаке на Клендату, когда враг оказывает неожиданно сильное сопротивления и армии приходится отступить на суровую пустынную планету Квалаша.
По мере прохождения сюжетной кампании игроки, начавшие игру в ранге командира взвода новобранцев, только что прошедших обучение, смогут продвинуться до сурового ветерана, командующего элитными войсками.
Выйти Starship Troopers — Terran Command должна во втором квартале 2021 года. Пока что подтверждён только РС-релиз.
Источник: https://www.igromania.ru/