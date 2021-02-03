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3 февраля 21, 12:18
Игровой процесс Starship Troopers — Terran Command
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В конце 2019 года студия The Artistocrats и издательство Slitherine анонсировали игру Starship Troopers — Terran Command по мотивам фильма Пола Верховена «Звёздный десант». Её планировали выпустить в Steam в 2020 году, однако эти планы не осуществились.
Теперь же создатели представили игровой процесс Starship Troopers — Terran Command. Это они сделали в специальной прямой трансляции. Вдобавок показали сокращённую запись одной из игровых миссий: засаду в каньоне.

Игрокам Starship Troopers предстоит отправиться на войну с арахнидами в составе подразделений мобильной пехоты. И начало игры узнают все знакомые с фильмом: мы примем участие в печально известной атаке на Клендату, когда враг оказывает неожиданно сильное сопротивления и армии приходится отступить на суровую пустынную планету Квалаша.

По мере прохождения сюжетной кампании игроки, начавшие игру в ранге командира взвода новобранцев, только что прошедших обучение, смогут продвинуться до сурового ветерана, командующего элитными войсками.

Выйти Starship Troopers — Terran Command должна во втором квартале 2021 года. Пока что подтверждён только РС-релиз.



Источник: https://www.igromania.ru/
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