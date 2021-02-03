Теперь же создатели представили игровой процесс Starship Troopers — Terran Command. Это они сделали в специальной прямой трансляции. Вдобавок показали сокращённую запись одной из игровых миссий: засаду в каньоне.





Игрокам Starship Troopers предстоит отправиться на войну с арахнидами в составе подразделений мобильной пехоты. И начало игры узнают все знакомые с фильмом: мы примем участие в печально известной атаке на Клендату, когда враг оказывает неожиданно сильное сопротивления и армии приходится отступить на суровую пустынную планету Квалаша.





По мере прохождения сюжетной кампании игроки, начавшие игру в ранге командира взвода новобранцев, только что прошедших обучение, смогут продвинуться до сурового ветерана, командующего элитными войсками.





Выйти Starship Troopers — Terran Command должна во втором квартале 2021 года. Пока что подтверждён только РС-релиз.



