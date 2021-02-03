Симулятор выживания Valheim вышел в ранний доступ

Начинающие викинги уже могут отправиться в чистилище в одиночку или с надёжными союзниками и испытать себя в бою с созданиями скандинавской мифологии.





В Valheim игроков ждёт огромный процедурно генерируемый мир, в который попадают павшие воины. И узнают, что загробный мир, задуманный как обитель мира и покоя, захвачен могущественными мифическими существами.





В многопользовательском режиме предусмотрены отряды до 10 игроков, но создатели советуют пока что ограничиваться 3-5 человеками. В ходе раннего доступа рекомендуемые размеры группы будут расти.





В течение ближайшего года разработчики планируют выпустить четыре крупных обновления. В ходе раннего доступа будут улучшены боевая система, онлайновые взаимодействия и лунные фазы. Откроются новые локации и, возможно, будет добавлен режим песочницы.





Valheim пока что получает в основном положительные отзывы в Steam.



