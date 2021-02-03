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3 февраля 21, 12:19
Симулятор выживания Valheim вышел в ранний доступ
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Издательство Coffee Stain Publishing и студия Iron Gate объявили, что кооперативная выживалка с открытым миром Valheim вышла в ранний доступ Steam.
Начинающие викинги уже могут отправиться в чистилище в одиночку или с надёжными союзниками и испытать себя в бою с созданиями скандинавской мифологии.

В Valheim игроков ждёт огромный процедурно генерируемый мир, в который попадают павшие воины. И узнают, что загробный мир, задуманный как обитель мира и покоя, захвачен могущественными мифическими существами.

В многопользовательском режиме предусмотрены отряды до 10 игроков, но создатели советуют пока что ограничиваться 3-5 человеками. В ходе раннего доступа рекомендуемые размеры группы будут расти.

В течение ближайшего года разработчики планируют выпустить четыре крупных обновления. В ходе раннего доступа будут улучшены боевая система, онлайновые взаимодействия и лунные фазы. Откроются новые локации и, возможно, будет добавлен режим песочницы.

Valheim пока что получает в основном положительные отзывы в Steam.


Источник: https://www.igromania.ru/
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