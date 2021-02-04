Трейлер к выходу Werewolf: The Apocalypse - Earthblood

Напомним, что игрокам предстоит взять на себя роль Кахала, который решил уйти в изгнание после потери контроля над своей яростью. Кахал может превращаться в волка и огромного оборотня Криноса. Все три формы обладают своими преимуществами.





Werewolf: The Apocalypse - Earthblood уже можно купить в Microsoft Store за 50 долларов, а в Epic Games Store пока доступен предзаказ за 1079 рублей (после 19:00 МСК — 1199 рублей). Также релиз должен состояться на PS4 и PS5, но страница игры пропала из PS Store.





Кроме того, в сети появились первые рецензии на Werewolf: The Apocalypse - Earthblood. На Metacritic и OpenCritic средний балл пока не поднялся выше 59 из 100. Критики называют игру устаревшей и ругают за репетативный и поверхностный геймплей, разочаровывающий и скучный сюжет и плохую графику.



