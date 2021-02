Авторы Subnautica подумают над мультиплеером

То же самое касается и поддержки виртуальности реальности. Позже Subnautica: Below Zero вышла в раннем доступе в виде самостоятельной игры, однако отсутствие мультиплеера и поддержки VR пришлось исправлять энтузиастам с помощью модификаций.





По словам Стрейдера, если в будущем Unknown Worlds займётся новыми частями серии Subnautica, то пересмотрит как минимум наличие мультиплеера. Сейчас студия работает над новой неанонсированной игрой, а также исследует различные концепты для будущих игр.





Subnautica: Below Zero должна выйти из раннего доступа уже в этом году. Ранее авторы также анонсировали версии для PS4, Xbox One и Switch.