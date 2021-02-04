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4 февраля 21, 12:34
Авторы Subnautica подумают над мультиплеером
Subnautica: Below Zero
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Художественный руководитель студии Unknown Worlds Кори Стрейдер в интервью PCGamesN рассказал, что Subnautica: Below Zero изначально должна была стать дополнением к оригинальной игре, поэтому разработчики сразу понимали, что не смогут добавить мультиплеер за короткий срок.
То же самое касается и поддержки виртуальности реальности. Позже Subnautica: Below Zero вышла в раннем доступе в виде самостоятельной игры, однако отсутствие мультиплеера и поддержки VR пришлось исправлять энтузиастам с помощью модификаций.

По словам Стрейдера, если в будущем Unknown Worlds займётся новыми частями серии Subnautica, то пересмотрит как минимум наличие мультиплеера. Сейчас студия работает над новой неанонсированной игрой, а также исследует различные концепты для будущих игр.

Subnautica: Below Zero должна выйти из раннего доступа уже в этом году. Ранее авторы также анонсировали версии для PS4, Xbox One и Switch.

Источник: https://www.igromania.ru/
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