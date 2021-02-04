Издательство Koei Tecmo и разработчики из студии Team Ninja выпустили трейлер к выходу Nioh Collection. Сборник включает ремастеры обеих частей со всеми дополнениями. Релиз Nioh Collection состоится уже 5 февраля только на PS5.





Ремастеры Nioh и Nioh 2 можно будет купить и по отдельности. Обновлённая первая часть выйдет только на PS5, а вторая доберётся до PS5 и PC (Steam).

Владельцы Nioh 2 на PS4 получат бесплатное обновление до некстгена. Ранее во вторую часть добавили возможность переноса сохранений с PS4 на PS5.



