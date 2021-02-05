В Apex Legends пройдёт коллекционное событие «Годовщина»

Игроков ждут награды в виде 22 предметов, среди которых два набора события и десять наборов Apex. А за первый вход в игру во время мероприятия игроки получат три инструмента отслеживания статистики для Бангалор, набор Apex и эмблему события.





Список режимов пополнит захват «Боеготовность», где игроки будут приземляться на арену с полным комплектом снаряжения 1-го уровня. Из списка добычи будут удалены все обычные или белые модификации и снаряжение, кроме прицелов.





Кроме того, за прохождение особых испытаний можно будет получить три эмблемы и талисман для оружия.





Также в игру вернут 24 косметических предмета, которые обновили багрово-красными и золотыми элементами. Собрав все предметы, игроки получат 150 осколков реликвий. Стоимость изготовления всех предметов коллекционного события будет снижена на 50%.





Наконец, коллекционеров ждут комплекты события с новым контентом.



