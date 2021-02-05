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5 февраля 21, 13:02
В Apex Legends пройдёт коллекционное событие «Годовщина»
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Разработчики из студии Respawn объявили, что с 9 по 23 февраля в Apex Legends пройдёт коллекционное событие «Годовщина», приуроченное к двухлетию королевской битвы.
Игроков ждут награды в виде 22 предметов, среди которых два набора события и десять наборов Apex. А за первый вход в игру во время мероприятия игроки получат три инструмента отслеживания статистики для Бангалор, набор Apex и эмблему события.

Список режимов пополнит захват «Боеготовность», где игроки будут приземляться на арену с полным комплектом снаряжения 1-го уровня. Из списка добычи будут удалены все обычные или белые модификации и снаряжение, кроме прицелов.

Кроме того, за прохождение особых испытаний можно будет получить три эмблемы и талисман для оружия.

Также в игру вернут 24 косметических предмета, которые обновили багрово-красными и золотыми элементами. Собрав все предметы, игроки получат 150 осколков реликвий. Стоимость изготовления всех предметов коллекционного события будет снижена на 50%.

Наконец, коллекционеров ждут комплекты события с новым контентом.


Источник: https://www.igromania.ru/
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