Разработчики из студии Respawn объявили, что с 9 по 23 февраля в Apex Legends пройдёт коллекционное событие «Годовщина», приуроченное к двухлетию королевской битвы.
Игроков ждут награды в виде 22 предметов, среди которых два набора события и десять наборов Apex. А за первый вход в игру во время мероприятия игроки получат три инструмента отслеживания статистики для Бангалор, набор Apex и эмблему события.
Список режимов пополнит захват «Боеготовность», где игроки будут приземляться на арену с полным комплектом снаряжения 1-го уровня. Из списка добычи будут удалены все обычные или белые модификации и снаряжение, кроме прицелов.
Кроме того, за прохождение особых испытаний можно будет получить три эмблемы и талисман для оружия.
Также в игру вернут 24 косметических предмета, которые обновили багрово-красными и золотыми элементами. Собрав все предметы, игроки получат 150 осколков реликвий. Стоимость изготовления всех предметов коллекционного события будет снижена на 50%.
Наконец, коллекционеров ждут комплекты события с новым контентом.