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6 февраля 21, 12:27
Innerspace анонсировала VR-головоломку Maskmaker
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Студия Innerspace VR, известная по игре Fisherman’s Tale, и издательство MWM Interactive анонсировали новый совместный проект. Исследовательская мистическая головоломка Maskmaker выходит 20 апреля на РС и PlayStation 4.
Maskmaker отправит игроков в мистическую вселенную, где обитают загадочные существа. Им выпадет роль учеников мастера, изучающих магию создания масок. И вскоре окажется, что маски позволяют перемещаться в иные миры и тела.

Обретенные способности позволят им исследовать каждый мир, собирать редкие ресурсы и развивать свои ремесленные навыки. И с каждой новой маской и каждой новой головоломкой игроки станут ближе к раскрытию секрета личности Просперо, правителя царства масок.

Maskmaker будет доступна на Oculus Rift S, Oculus Quest, PlayStation VR, HTC Vive и SteamVR.


Источник: https://www.igromania.ru/
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