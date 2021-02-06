Innerspace анонсировала VR-головоломку Maskmaker

Maskmaker отправит игроков в мистическую вселенную, где обитают загадочные существа. Им выпадет роль учеников мастера, изучающих магию создания масок. И вскоре окажется, что маски позволяют перемещаться в иные миры и тела.





Обретенные способности позволят им исследовать каждый мир, собирать редкие ресурсы и развивать свои ремесленные навыки. И с каждой новой маской и каждой новой головоломкой игроки станут ближе к раскрытию секрета личности Просперо, правителя царства масок.





Maskmaker будет доступна на Oculus Rift S, Oculus Quest, PlayStation VR, HTC Vive и SteamVR.



