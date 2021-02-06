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6 февраля 21, 12:29
Гоночная стратегия Drive Buy выходит 12 марта
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Независимая студия Glitchers объявила дату релиза своей необычной гоночной игры Drive Buy.
Её премьера в Steam состоится 12 марта. А пока в рамках фестиваля Steam доступна её демоверсия, знакомиться с игрой можно до 9 февраля.

Авторы игры Drive Buy вдохновлялись известными и классическими проектами Twisted Metal, Rocket League, Vigilante 8 и Mario Kart. В онлайновых сессиях игроки должны соревноваться друг с другом за самую быструю доставку заказа покупателю.

Впрочем, битва за доставку — лишь один из игровых режимов. В PayDay каждый должен прокладывать свой маршрут там, где больше всего монет. А в Piggy Bank игроки получают монеты, пока удерживают свинью, за которой охотятся все остальные.

На момент релиза в игре будет шесть играбельных персонажей. Со временем их число будут увеличивать.



Источник: https://www.igromania.ru/
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