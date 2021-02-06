Гоночная стратегия Drive Buy выходит 12 марта

Её премьера в Steam состоится 12 марта. А пока в рамках фестиваля Steam доступна её демоверсия, знакомиться с игрой можно до 9 февраля.





Авторы игры Drive Buy вдохновлялись известными и классическими проектами Twisted Metal, Rocket League, Vigilante 8 и Mario Kart. В онлайновых сессиях игроки должны соревноваться друг с другом за самую быструю доставку заказа покупателю.





Впрочем, битва за доставку — лишь один из игровых режимов. В PayDay каждый должен прокладывать свой маршрут там, где больше всего монет. А в Piggy Bank игроки получают монеты, пока удерживают свинью, за которой охотятся все остальные.





На момент релиза в игре будет шесть играбельных персонажей. Со временем их число будут увеличивать.



