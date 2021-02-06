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6 февраля 21, 12:31
Maximum Games выпустит хоррор In Nightmare
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Компания Maximum Games объявила, что выступит издателем хоррор-боевика In Nightmare.
Над игрой работает студия Magic Fish при поддержке проекта PlayStation China Hero. Выйти она должна в этом году, пока что только на PlayStation 4.

Наш герой в In Nightmare — мальчик, который испытывает душевную боль после разрушения его семьи. От неё он пытается укрыться в иллюзорном мире своих воспоминаний. Однако там его моральные травмы превращаются в кошмарных монстров.

Игрокам предстоит собрать всю силу духа, отыскать ключи к пониманию мира, решить запутанные головоломки, ускользнуть от чудовищ и наконец открыть истинную причину страха героя, чтобы он смог проснуться.


Источник: https://www.igromania.ru/
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