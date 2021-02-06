Maximum Games выпустит хоррор In Nightmare

Над игрой работает студия Magic Fish при поддержке проекта PlayStation China Hero. Выйти она должна в этом году, пока что только на PlayStation 4.





Наш герой в In Nightmare — мальчик, который испытывает душевную боль после разрушения его семьи. От неё он пытается укрыться в иллюзорном мире своих воспоминаний. Однако там его моральные травмы превращаются в кошмарных монстров.





Игрокам предстоит собрать всю силу духа, отыскать ключи к пониманию мира, решить запутанные головоломки, ускользнуть от чудовищ и наконец открыть истинную причину страха героя, чтобы он смог проснуться.



