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8 февраля 21, 11:15
Final Fantasy XIV выйдет на PlayStation 5 уже 13 апреля
Final Fantasy XIV
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Как заявляет компания-разработчик Square-Enix, игра Final Fantasy XIV выйдет для консоли PlayStation 5 уже через 2 месяца – 13 апреля.

Компания также показала новый тизерный трейлер, который демонстрирует игру, работающую в разрешении 4K. Как заявляет разработчик, в игре будет значительно повышена частота кадров и улучшено время загрузки. Для тех пользователей, у которых зарегистрирована версия игры для PS4, будет доступна возможность играть в новую оптимизированную версию во время бета-тестирования без дополнительной платы.


Игра Final Fantasy XIV также получит новое дополнение под названием Endwalker. Оно представляет собой кульминацию истории Хидаэлина и Зодиарка, в которой Воины Света столкнутся с ещё большим бедствием, чем когда-либо прежде. Они отправятся в дальние уголки Хайдэлина и даже на Луну.


Игра Final Fantasy XIV была выпущена в 2010 году, но подверглась критике со стороны игроков и обозревателей. В результате, проект лишился режиссёра и продюсера, а серверы игры были закрыты в 2012 году. еёрежиссер и продюсер покинули проект, а разработчик закрыл свои серверы в 2012 году. В 2013 году игра была перезапущена как Final Fantasy XIV: A Realm Reborn.
ITC.ua
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