Final Fantasy XIV выйдет на PlayStation 5 уже 13 апреля

Компания также показала новый тизерный трейлер, который демонстрирует игру, работающую в разрешении 4K. Как заявляет разработчик, в игре будет значительно повышена частота кадров и улучшено время загрузки. Для тех пользователей, у которых зарегистрирована версия игры для PS4, будет доступна возможность играть в новую оптимизированную версию во время бета-тестирования без дополнительной платы.





Игра Final Fantasy XIV также получит новое дополнение под названием Endwalker. Оно представляет собой кульминацию истории Хидаэлина и Зодиарка, в которой Воины Света столкнутся с ещё большим бедствием, чем когда-либо прежде. Они отправятся в дальние уголки Хайдэлина и даже на Луну.



