20 крупнейших анонсов с мероприятия Nintendo Direct. ВИДЕО

Впервые более чем за год компания Nintendo провела полноценную презентацию Direct. Она была сосредоточена в основном на играх, которые должны появиться на гибридной игровой консоли Nintendo Switch на протяжении первой половины 2021 года. Хотя было несколько анонсов игр, которые появятся позже. Остановимся вкратце на наиболее интересных проектах.

Splatoon 3

Третью часть франшизы Splatoon планируют выпустить в 2022 году. Об игре мало что известно, за исключением новой пустынной местности. Но основной геймлей, похоже, не претерпит существенных изменений.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Nintendo анонсировала игру The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Это будет перезапуск эксклюзива для Wii U, выпущенного в 2011 году. Компания также пообещала поделиться дополнительной информацией об игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild позже в этом году.

Mario Golf Super Rush

Это будет первая игра серии Mario Golf для гибридной консоли Nintendo. Она выйдет 25 июня и предложит правление движениями, новые режимы и сюжетную кампанию.

Интеграция Animal Crossing: New Horizons и Super Mario

Несколько предметов и мебели в стилистике Super Mario можно будет купить в магазине Nook Shop в Animal Crossing: New Horizons с 1 марта. Nintendo также подтвердила, что бесплатное обновление для игры выйдет 25 февраля.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Королевская битва Fall Guys: Ultimate Knockout будет портирована на Nintendo Switch и появится на гибридной консоли летом этого года.

Smash Bros. Ultimate

Персонажи Pyra и Mythra из Xenoblade Chronicles появятся в составе DLC для Smash Bros. Ultimate в рамках второго сезонного пропуска Fighters Pass.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Игра Hyrule Warriors: Age of Calamity получит набор расширений стоимостью $20. Набор будет распространяться двумя волнами. Первая волна контента выйдет в июне, вторая – в ноябре.

Outer Wilds

Выпущенная в 2019 году экшен-адвентюра Outer Wilds выйдет для Nintendo Switch летом этого года.

Famicom Detective Club

Две игры серии Famicom Detective Club будут переработаны для Nintendo Switch и переведены на английский язык.

No More Heroes 3

Третья часть трилогии No More Heroes выйдет в августе и будет эксклюзивом для Nintendo Switch.

Monster Hunter Rise

На 26 марта запланирован выход игры Monster Hunter Rise и специальной стилизированной версии консоли Nintendo Switch.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse – это ремастер для современных консолей. Игра от третьего лица, в которой игроку предстоит взять на себя управление зомби, пожирать мозги и сеять в городе.

Neon White

Neon White – это новый проект от создателя Donut County. Игрокам предстоит заниматься убийством демонов на Небесах.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition

Игра Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville Complete Edition, вышедшая в 2019 году для ПК, PS4 и Xbox One, выйдет на Nintendo Switch 19 марта.

Project TRIANGLE STRATEGY

Project TRIANGLE STRATEGY от Square Enix выйдет в 2022 году.

Star Wars: Hunters

Star Wars: Hunters представляет собой бесплатный онлайн-шутер. События игры происходят в промежутке времени между Star Wars Episode VI и Episode VII.

Knockout City

Knockout City от Velan Studios выйдет 21 мая на Nintendo Switch и других платформах.

World End’s Club

Игра World End’s Club разрабатывается Too Kyo Games совместно с Grounding Inc. Первая часть игры ранее вышла для сервиса Apple Arcade.

Hades

Одна из наиболее популярных игр 2020 года выйдет в виде физической копии для Nintendo Switch 19 марта. В дополнение к картриджу, физическая копия также будет включать книгу с игровым артом и код для загрузки саундтрека.

Ninja Gaiden: Master Collection

Сборник Ninja Gaiden: Master Collection будет включать ремастеры Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, а также весь дополнительный контент. Набор будет доступен с 10 июня.