Diablo Immortal: новый этап закрытого альфа-тестирования

На этот раз тестирование посвятили эндгейму. Игрокам станет доступен класс Крестоносец, способный применять заклинания на средней дистанции и сражаться в ближнем бою, а максимальный уровень повысят с 45-го до 55-го. Некромант будет добавлен на дальнейшем этапе тестирования.





Другие особенности нового этапа тестирования:





новые зоны пик Завейн и Мёрзлая тундра;

новое подземелье Пещера отголосков;

устройство адский реликварий, которое позволяет обратить останки побеждённых демонов в источник новой силы;

система передачи сущности, которая позволяет изменять свойства легендарного снаряжения;

новые легендарные предметы и легендарные самоцветы;

дополнительное древо талантов;

два дополнительных умения для каждого класса;

новые задания, поручения и многое другое.





Также игроков ждут PVP-сражения Цикл раздора, где три фракции (искатели приключений, Тени и Бессмертные) борются за корону Вечности.





Вначале все игроки становятся искателями приключений и выполняют ежедневные задания. Позже они смогут примкнуть к Теням или добиться приглашения в ряды Бессмертных. Главная задача Теней — провести Обряд Изгнанников, чтобы получить шанс свергнуть Бессмертных.





Тени, сформировавшие Дом Тьмы, смогут сразиться с Тенями из других Домов Тьмы и узнать, кто из них сможет участвовать в битве с Бессмертными. Чтобы повышать свой статус и ранг в Доме Тьмы, Теням предстоит выполнять тематические контракты.





Корону Вечности сможет надеть только глава Бессмертных, но его союзники тоже смогут присоединиться к Бессмертным. Членам фракции предстоит повышать свой уровень власти и защищаться от нападений Теней.





Выполняя ежедневные задачи, Бессмертные набирают эссенцию. Она необходима для доступа к подземельям, таким как испытание Киона (до 48 игроков одновременно должны победить четырёх боссов за 30 минут).





Глава Бессмертных может одарить четырёх своих офицеров их собственными коронами. Достигнув определённого уровня власти, эти короны испускают ауру, накладывающую различные усиливающие и защитные эффекты на всех Бессмертных рядом (включая самого носителя короны).





Текущий Цикл раздора заканчивается, если Дому Тьмы удастся победить Бессмертных. Прежде чем возобновить цикл, игроки должны испытать свои навыки на поле боя, PvP-соревновании 8х8, в котором защитники должны помешать нападающим выполнить свои задачи.





Доступ к альфа-тестированию Diablo Immortal первым получит ограниченное число игроков на Android в Австралии. Кроме того, авторы будут высылать дополнительные приглашения некоторым участникам сообщества Diablo.





Дата выхода Diablo Immortal пока неизвестна.



