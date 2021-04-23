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22 апреля 21, 11:21
Свежий геймплейный ролик Ninja Gaiden: Master Collection
Ninja Gaiden: Master Collection
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Создатели Ninja Gaiden: Master Collection опубликовали новый геймплейный трейлер сборника, который посвящён умениями, оружию и боевым навыкам ключевого персонажа серии — Рю Хаябусы.
Кроме него, сразиться можно будет и за Аянэ, Момидзи, Рэйчел и Касуми, которым посвятили недавний ролик.

В состав грядущей коллекции входят ремастеры Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, а также большая часть дополнительного контента, включая игровые режимы и костюмы.

Напомним, Ninja Gaiden: Master Collection выйдет 10 июня на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. На PS5 и Xbox Series сборник можно будет запустить по обратной совместимости. При этом на PC не будет поддержки клавиатуры и мыши.


Источник: https://www.igromania.ru/
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