Свежий геймплейный ролик Ninja Gaiden: Master Collection

Создатели Ninja Gaiden: Master Collection опубликовали новый геймплейный трейлер сборника, который посвящён умениями, оружию и боевым навыкам ключевого персонажа серии — Рю Хаябусы.
Кроме него, сразиться можно будет и за Аянэ, Момидзи, Рэйчел и Касуми, которым посвятили недавний ролик.
В состав грядущей коллекции входят ремастеры Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, а также большая часть дополнительного контента, включая игровые режимы и костюмы.
Напомним, Ninja Gaiden: Master Collection выйдет 10 июня на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. На PS5 и Xbox Series сборник можно будет запустить по обратной совместимости. При этом на PC не будет поддержки клавиатуры и мыши.